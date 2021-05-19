Хуснуллин предложил выдавать регионам гранты на приоритетные транспортные проекты

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Кабмин подготовил предложение о выдаче регионам РФ грантов на приоритетные транспортные проекты, в число которых могут войти обходы Калининграда и Кемерова, мост через Лену в Якутске. Об этом сообщил в среду на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы подготовили предложение о выделении капитальных грантов на реализацию приоритетных транспортных проектов. Мы об этом уже докладывали, что теперь мы предложили тем регионам, которые найдут средства либо в своих бюджетах дополнительно, либо внебюджетные источники, мы готовы рассматривать дополнительные гранты. Этот вопрос пока финансово у нас не решен, но мы все механизмы и конкретные проекты отработали", - сказал вице-премьер.

В числе возможных проектов Хуснуллин назвал последний этап Северного обхода Калининграда, обход Кемерова и мост через Лену в Якутске.

Ранее президент РФ поручил утвердить до 1 июня порядок отбора проектов, финансируемых с помощью механизма инфраструктурных кредитов, и порядок финансового контроля за проектами со стороны Федерального казначейства. Ожидается, что до конца 2023 года будет выдано инфраструктурных кредитов на сумму не менее 500 млрд рублей.

Среди проектов, которые уже детально проработаны и готовы к получения финансирования по новой схеме, Хуснуллин называл транспортные проекты: интеграция линии метро в трамвайную сеть в Челябинске, строительство новых станций метрополитена в Нижнем Новгороде, строительство моста через реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе и развитие метро в Красноярске.