Поправки о бесплатном подключении к газу поступили в комитет Госдумы по энергетике

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Поправки "Единой России" о бесплатном подключении населения к газу поступили в комитет Госдумы по энергетике. Об этом сообщил журналистам глава комитета Павел Завальный.

"Комитет начинает работу с поправками, которые были внесены "Единой Россией", - заявил он. По словам депутата, авторами поправок выступили председатели обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, сам Завальный и сенатор Российской Федерации Андрей Кутепов.

"Таким образом, в самое ближайшее время мы выйдем на рассмотрение этого документа на палате, и до конца весенней сессии он будет принят", - сказал Завальный.

"Поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей", - указал депутат.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 куб. м газа в час.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщил, что программа ускоренной догазификации на 2021-2022 годы коснется порядка 2 млн домовладений. Но в настоящее время еще идет инвентаризация домовладений, которые могут попасть в эту программу.

Источники инвестиций в ускоренную газификацию также пока не определены.