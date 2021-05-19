Недельная инфляция в России сохраняется на уровне 0,1% вторую неделю подряд

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 12 по 17 мая составила 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ также находилась на уровне 0,1%.

С начала мая потребительские цены выросли на 0,3%, с начала года - на 3,1%. В годовом выражении инфляция на 17 мая 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 5,76%.

Цены на продукты

По данным Росстата, куриные яйца в России за неделю с 12 по 17 мая 2021 года подешевели на 1,4%, гречка за этот период подорожала на 0,6%.

"Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 1,4%, в том числе в 26 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,9%, в 26 субъектах - на 2-4,9%, в 7 субъектах - на 5-12,5%. В 5 субъектах цены не изменились. В 21 субъекте яйца куриные подорожали на 0,1-1,1%", - отметили в ведомстве.

В Росстате также сообщили о том, что за период с 12 по 17 мая 2021 года выросли цены: на крупу гречневую - на 0,6%, баранину - на 0,5%, маргарин, чай черный - на 0,4%, свинину, рыбу мороженую, масло сливочное, пшено, печенье и конфеты мягкие, глазированные шоколадом - на 0,3%, говядину, сосиски, сардельки - на 0,2%, колбасу полукопченую и варено-копченую, молоко стерилизованное, сметану, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб ржаной, макаронные изделия, соль, карамель, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,1%.

Цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,3%. В 16 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,3%, в 24 субъектах - на 0,4-0,9%, в 10 субъектах - на 1,0-2,3%. В 21 субъекте цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1-2%.

По данным ведомства, мясо кур в среднем по стране подорожало на 0,2%, в том числе в 19 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,2%, в 18 субъектах - на 0,3-0,9%, в 10 субъектах - на 1,0-2,8%. В 12 субъектах цены не изменились. В 22 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-0,9%, в 4 субъектах - на 1,0-2%. Цены на сахар-песок в среднем по России не изменились, при этом в 16 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,4%, в 12 субъектах - на 0,5-1,3%. В 40 субъектах цены не изменились. В 17 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,8%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,4%, в том числе на капусту белокочанную - на 4,4%, морковь - на 3,4%, лук репчатый - на 3,1%, картофель - на 3%, яблоки - на 0,3%. Цены на огурцы снизились на 4,6%, помидоры - на 1,3%.

Водка подешевела на 0,2%, рис, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,1%. Цены на муку пшеничную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, вермишель, колбасу вареную, консервы мясные, сыры сычужные твердые и мягкие, молоко пастеризованное, творог жирный, консервы для детского питания овощные и мясные не изменились.