Число субъектов МСП в Самарской области восстановилось на 3,3% за счет господдержки

САМАРА, 19 мая. /ТАСС/. Количество субъектов малого и среднего бизнеса, действующих в Самарской области, выросло на 3,3% по сравнению с началом 2021 года и составило 128 тысяч, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

"Благодаря государственным мерам поддержки малого бизнеса за 5 месяцев 2021 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось до 3,3% и составило 128 тыс. субъектов МСП", - рассказали в профильном министерстве.

На фоне пандемии в прошлом году количество самарских МСП сократилось по сравнению с 2019 годом на 9 тыс. и составило 124 тыс. субъектов. При этом количество самозанятых, зарегистрированных в Самарской области, росло на протяжении всего прошлого года. Сейчас показатель превысил 56,2 тыс. человек, увеличившись на более 16,2 тыс. самозанятых. Зафиксированное значение превышает плановый показатель по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2024 год, когда количество самозанятых должно было достичь порядка 48,9 тыс. человек, отметили в профильном министерстве, подчеркнув, что по итогам 2020 года регион занял 7 место среди субъектов РФ по числу зарегистрированных самозанятых.

Поддержка на фоне пандемии

Для стабилизации ситуации на фоне пандемии коронавируса были введены меры поддержки, которые действуют и сейчас, отметили в министерстве экономического развития Самарской области. Среди них - льготные кредиты под 3% на восстановления предпринимательской деятельности, продление лицензий и других разрешений, сроки действия которых истекают или истекли с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Они автоматически продлеваются на 12 месяцев. Кроме того, был продлен мораторий на плановые проверки бизнеса, а также сохранилась судебная рассрочка для должников-банкротов. В прошлом году самарским предпринимателям была оказана поддержка на общую сумму 33 млрд рублей.

В этом году по нацпроекту "Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской области" на 2019 - 2030 годы" для поддержки бизнеса предусмотрено 404,9 млн. рублей, из них 177,2 млн рублей - федеральный бюджет и 227,7 млн рублей - областной бюджет, отметили в профильном министерстве. За счет этих средств самозанятые граждане смогут получить комплекс информационно-консультационных услуг - для них будет организовано обучение по разным направлениям бизнеса, проведение ярмарок для самозанятых и форума по трекам, необходимым для этой категории. Помимо этого, самозанятые могут обратиться за льготным микрозаймом до 500 тыс. рублей в Гарантийный фонд Самарской области (ГФСО).

Начинающим предпринимателям предлагается поддержка в виде обучающих программ, содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, а также создание сайта-визитки и сайта-каталога в интернете и другие мероприятия, сообщили в Минэкономразвития. Для начинающих бизнесменов в ГФСО также предусмотрены микрозаймы от 500 тыс. рублей до 2 млн рублей со ставкой от 2,125% до 4,25% годовых.

Всего в 2021 году ГФСО планирует выдать малому и среднему бизнесу микрозаймы на сумму 578 млн рублей и поручительств в объеме 432 млн рублей. За прошлый год фонд помог бизнесу привлечь 2,2 млрд рублей в качестве антикризисных мер поддержки.