Ставрополье и штат Айова планируют сотрудничать в сфере культуры и экономики

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Ставропольский край и штат Айова (США) планируют сотрудничать в научной, культурной и экономической областях, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минэкономразвития региона.

"Ставропольский край и штат Айова (США) договорились о сотрудничестве в научной, культурной и экономической областях. Американская сторона отметила, что Ставрополье и Айову связывают давние культурные, научные и экономические связи. Столица штата, Де-Мойн, является городом-побратимом Ставрополя. Особенно отмечалось взаимодействие научных сообществ в аграрной сфере, поскольку оба региона являются развитыми сельскохозяйственными центрами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Айовы высказали заинтересованность в участии в выставочных и культурных мероприятиях края.

По данным пресс-службы, также планируется сотрудничество и в сфере АПК. В 2019 - 2020 годы в сельском хозяйстве региона реализовано 18 инвестиционных проектов общей стоимостью 33 млрд рублей, создано 2 тыс. рабочих мест. В 2021-м планируется реализовать еще 10 инвестиционных проектов общей стоимостью 24,5 млрд рублей и создать 1,6 тыс. рабочих мест.