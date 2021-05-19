Минсельхоз создает национальную платформу цифрового сельского хозяйства

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минсельхоз создает в России национальную платформу цифрового сельского хозяйства, которая обеспечит взаимодействие между всеми участниками аграрного рынка. Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на его главу Дмитрия Патрушева.

"В настоящий момент мы создаем национальную платформу цифрового сельского хозяйства. Она будет отвечать всем ключевым запросам и обеспечит комфортное взаимодействие между участниками аграрного рынка. По сути платформа объединит ресурсы и данные информационных систем, сделав эту информацию доступной для всех сельхозтоваропроизводителей. Очевидно, что цифровизация призвана в первую очередь способствовать повышению эффективности производства. Отправной точкой для этого является наличие достоверных отраслевых данных", - заявил министр, выступая на стратегической сессии по искусственному интеллекту, проведенной вместе со Сбербанком.

По словам Патрушева, сбор и обработка отраслевой информации, в том числе с использованием "больших данных", будет производиться в рамках информационной системы "Единое окно". В промышленную эксплуатацию она будет введена в текущем году. Еще одно направление цифровизации АПК - это возможность получения господдержки и подачи отчетности в электронном виде. В настоящее время уже завершена разработка информационной системы господдержки АПК, так называемого Суперсервиса, его промышленная эксплуатация начнется со следующего года.

Как пояснил министр, система обеспечит аграриев комплексным набором услуг - прежде всего, это предоставление адресных мер господдержки в цифровом виде, что уменьшит бюрократизацию процессов и заметно сократит издержки производителей. Также в платформу войдет Единая федеральная информационная система о землях сельхозназначения, которая является одним из инструментов госпрограммы вовлечения в оборот сельхозземель. Несмотря на то, что госпрограмма начнет действовать с 2022 года, уже на текущий момент система содержит данные о землепользователях, контурах полей, агрохимическом составе почв, севообороте, мелиоративных системах. Как отметил Патрушев, уже к 2024 году она должна содержать данные о 100% земель сельхозназначения нашей страны.

Эффективность цифровизации

В Минсельхозе считают, что цифровизация АПК также способствует повышению качества и безопасности продукции. В настоящее время в стране работает система "Меркурий", которая обеспечивает единую информационную среду для ветеринарии, повышает уровень биологической и пищевой безопасности продукции. Только за 2020 год в ней оформлено более 4 млрд документов, что на 80% больше, чем годом ранее. Сейчас в разработке находится система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, которая в комплексе с уже созданной системой "Семеноводство" позволит обеспечить контроль за рынком российского зерна, а мониторинг качества продукции будет усилен за счет создаваемой системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов.

По словам министра, в стратегической перспективе Минсельхоз планирует создать вокруг сельского хозяйства уникальную цифровую экосистему, объединяя между собой разноуровневые информационные системы управления АПК, смежных отраслей и ведомств.