Reuters: Airbus намерена закрыть завод в Испании

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Представитель авиастроительной корпорации Airbus заявил, что в компании обсуждают с профсоюзами планы по объединению двух своих аэрокосмических заводов в провинции Кадис на юге Испании в один завод, охватывающий гражданскую и оборонную деятельность. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Airbus заявила, что еще не было принято решение о том, какой завод в Кадисе прекратит производство, но представитель корпорации сказал, что завод в муниципалитете Пуэрто-Реаль (входит в провинцию Кадис) в любом случае будет играть роль в разработке промышленных технологий.

Представитель профсоюза отметил, что перед закрытием одного из местных заводов Airbus должна согласиться сохранить уровень занятости, который был в Кадисе до пандемии, и предоставить больше рабочих пакетов в будущем.

Кроме того, в среду Airbus отказалась от планов по продаже производства серийно выпускаемых деталей для небольших самолетов и заявила, что рассмотрит предложение профсоюзов о сохранении этой деятельности, которая в основном осуществляется в Германии.

На двух заводах Airbus в Кадисе работает около 800 человек. Это район с высоким уровнем безработицы. В компании приняли решение закрыть один из заводов из-за падения спроса на самые большие в мире самолеты и последующей остановкой производства A380 Super Jumbo. Это вызвало череду волнений и протестов рабочих по поводу будущего одного из заводов в Пуэрто-Реале, на котором производились хвостовые части A380.