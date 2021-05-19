Дуров заявил, что сервисы Apple делают пользователей "цифровыми рабами" компании

ТАСС, 19 мая. Технологии, применяемые в работе устройств Apple, делают пользователей "цифровыми рабами" американской компании, так как ограничивают пользователей в выборе. Такое мнение в среду высказал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

"Худшая часть технологий Apple - это не более громоздкие устройства или устаревшее оборудование. Владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple - вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет вам устанавливать через свой App Store, и вы можете использовать только Apple iCloud для резервного копирования своих данных", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что дисплеи iPhone на 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями современных моделей на платформе Android на120 Гц, которые поддерживают более плавную анимацию. "Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье", - отметил Дуров.

Ранее Дуров выступил с критикой Apple, в частности из-за комиссии в 30%, которую компания берет с разработчиков приложений. Он также призвал пользователей перейти с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации.