В Москве "зеленые облигации" смогут приобрести и частные лица

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Частные лица смогут с помощью брокеров приобрести "зеленые облигации", которые Москва выложит 27 мая. Об этом сообщила журналистам в среду заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.

"Физические лица через брокеров смогут приобрести облигации. Номинал у облигаций небольшой - 1 тыс. рублей, поэтому возможна продажа их частным лицам в том числе - как при первичном размещении, так и на вторичном рынке", - сказала Багреева в рамках круглого стола "Устойчивые города и регионы будущего. Миссия бизнеса в формировании региональной устойчивости".

По ее словам, власти решили сфокусировать усилия на предстоящем выпуске, который будет выложен 27 мая. Власти Москвы планируют выйти с полным объемом - 70 млрд рублей, но по процедуре можно разместить и меньше облигаций.

Кроме того, замруководителя аппарата добавила, что вторую часть трехлетних облигаций - 35 млрд рублей - планируется выложить также в июне. Власти планируют следить за конъюнктурой рынка и ждать подходящего момента для выхода с облигациями.

"Острой необходимости у нас в деньгах нет. Бюджет исполняется достаточно хорошо, и мы можем выходить в максимально благоприятные моменты по ставкам", - заключила Багреева.