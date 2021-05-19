В Петербурге состоялся предпремьерный показ нового электробуса "Пионер"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. В Петербурге на "Невском заводе электрического транспорта" состоялся предпремьерный показ нового электробуса-гармошки семейства "Пионер", машина способная проехать более 200 км без дополнительной зарядки, отвечает современным техническим требованиям, еще одной отличительной особенностью является система индивидуального подогрева пассажирских сидений. Об этом рассказал журналистам в среду директор по развитию колесного транспорта ПК "Транспортные системы" Денис Фролов.

"Электробус модели 6245 "Пионер" создан из нержавеющей стали. У него в наличии есть два тяговых электро-портальных моста, которые улучшают динамические характеристики машины. Особенностью является электрический привод дверей с умной системой безопасности пассажиров. Абсолютно на каждом сидении нашего электробуса установлена система индивидуального подогрева пассажирских сидений и мощная система климат-контроля, которая состоит из трех кондиционеров", - сказал Фролов.

Электробус-гармошка предназначен для перевозки 140 человек, мест для сидения предусмотрено 38. В салоне размещены usb-разъемы для обычной и быстрой зарядки мобильных устройств. В дверях встроена "умная" система безопасности.

Предполагается, что "Пионер" сможет всю смену работать без дополнительной подзарядки, проходя в среднем около 250 км. Восполнять энергию он будет по ночам, за 4-6 часов. Электробус считается экологически чистым транспортом, поскольку в нем нет двигателя внутреннего сгорания, который часто используется другими производителями для обогрева салона. Все системы работают исключительно на электричестве.

Увидеть и оценить новый экологичный транспорт смогут участники Петербургского международного экономического форума. Всему миру электробус-гармошку семейства "Пионер" покажут 21 мая. По словам Фролова, электробус был построен и спроектирован в рекордно короткие сроки. На разработку, расчет и создание ушло меньше года. После получения сертификации и прохождения дополнительных испытаний он появится на улицах Петербурга, на это уйдет примерно полгода. В настоящее время машина проходит финальную сборку и настройку. Тестовые испытания начнутся летом.

На "Невском заводе электрического транспорта" в дальнейшем планируют разработать еще один подвид электробуса с динамической зарядкой. В этом году в Москве завод представил троллейбус с увеличенным автономным ходом модели "Адмирал". Теперь в Петербурге производится полная линейка экологически чистого общественного транспорта на электротяге: электробусы, трамваи и троллейбусы.