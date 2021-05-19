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Bloomberg: Госдеп подтвердил, что санкции против Nord Stream 2 AG вводить не будут

По данным агентства, санкции будут введены, однако их действие будет сразу же приостановлено
Здание Госдепартамента США Mark Van Scyoc/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание Госдепартамента США
© Mark Van Scyoc/Shutterstock/FOTODOM

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Госдепартамент в докладе Конгрессу США подтвердил, что санкций в отношении компании - оператора "Северного потока - 2" фактически не будет. Об этом сообщает в среду агентство Bloomberg.

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По данным агентства, санкции будут введены, однако их действие будет сразу же приостановлено.

В докладе отмечается, что Nord Stream 2 AG участвует в деятельности, которая предусматривает введение санкций, однако администрация Джо Байдена решила остановить их по соображениям национальной безопасности.

Ранее новостной портал Axios со ссылкой на два источника сообщил, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении оператора "Северного потока - 2" - компании Nord Stream 2 AG - и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. В сообщении отмечается, что администрация президента США Джо Байдена, "не намерена портить отношения с Германией из-за газопровода". Но Госдепартамент выступит за рестрикции против нескольких российских судов, утверждает портал.

Госдепартамент официально не ответил на запрос ТАСС на эту тему.

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