В Fitch заявили, что ОПЕК+ не даст упасть ценам на нефть в случае снятия санкций с Ирана

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Иран может вернуть на рынок до 1,5 млн б/с нефти в случае, если США вернутся в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и снимут с Ирана нефтяные санкции, рассказал ТАСС старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Однако регулирование рынка по соглашению ОПЕК+ не позволит ценам упасть, уверен эксперт.

Иран сможет нарастить экспорт нефти в случае снятия санкций на 1-1,5 млн б/с, "и это довольно ощутимый объем", подчеркнул Маринченко. Странам соглашения ОПЕК+, членом которого Иран также является, придется учесть этот фактор при определении уровней добычи во втором полугодии, уверен он.

"Фактор Ирана может усложнить задачу по балансировке рынка, но ОПЕК+ в любом случае попытается избежать сильного профицита на рынке, это не даст ценам упасть", - отметил эксперт.

На торгах в среду цена нефти Brent снизилась более чем на 4% и опускалась ниже $66 за баррель на фоне прогресса в переговорах Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), которые проходили в Вене 19 мая.

Как заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам заседания комиссии, "все исходят из того, что США вернутся в сделку".

США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году, вернув тем самым жесткие санкции в отношении иранского экспорта нефти. Добыча нефти в Иране, некогда четвертом производителе нефти в ОПЕК, упала вдвое, до примерно 2-2,5 млн б/с.

Страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти в беспрецедентных объемах с мая 2020 года, чтобы стабилизировать объем предложения со спросом. Ограничения по добыче позволили экспортерам восстановить цены нефти почти до уровня в $70 за баррель. Возврат иранского экспорта может пошатнуть хрупкий баланс, однако министры ОПЕК+ в 2021 году встречаются ежемесячно, чтобы гибко реагировать на новые обстоятельства.