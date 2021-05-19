В Госдепе заявили, что США используют все меры для остановки строительства "Севпотока - 2"

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты применяют все имеющиеся у них инструменты для остановки строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом заявила в среду на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

"Администрация США привержена использовать все имеющиеся инструменты для гарантирования того, что газопровод "Северный поток - 2" не будет завершен", - сказала она, комментируя сообщения СМИ о том, что американские власти откажутся от рестрикций в отношении компании - оператора проекта.