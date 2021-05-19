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В Госдепе заявили, что США используют все меры для остановки строительства "Севпотока - 2"

Так заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента прокомментировала сообщения, что американские власти откажутся от рестрикций в отношении компании - оператора проекта
Здание Госдепартамента США Mark Wilson/Getty Images
Описание
Здание Госдепартамента США
© Mark Wilson/Getty Images

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты применяют все имеющиеся у них инструменты для остановки строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом заявила в среду на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

"Администрация США привержена использовать все имеющиеся инструменты для гарантирования того, что газопровод "Северный поток - 2" не будет завершен", - сказала она, комментируя сообщения СМИ о том, что американские власти откажутся от рестрикций в отношении компании - оператора проекта.

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