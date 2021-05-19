Доходы главы Карачаево-Черкесии в 2020 году выросли на 220 тыс. рублей

ЧЕРКЕССК, 19 мая. /ТАСС/. Доходы главы Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашида Темрезова увеличились на 224 тыс. рублей по сравнению с предыдущим годом и составили более 1,2 млн рублей, следует из декларации, опубликованной в среду на официальном сайте главы и правительства республики.

Общий доход, который Темрезов указал как полученный с 1 января по 31 декабря 2020 года, составил 1 264 304,99 рублей, согласно поданной ранее декларации, в 2019 году он заработал 1,04 млн рублей.

Глава региона по-прежнему является собственником дома площадью в 522,9 кв. метра и приусадебного участка площадью 758 кв. м. Также Темрезов владеет легковым автомобилем ГАЗ-21.

У его супруги доход за год составил 227,2 тыс. рублей. Как и годом ранее, она владеет двумя земельными участками общей площадью 1 492 кв. м, домом 80,6 кв. м, тремя квартиры общей площадью 228,4 кв. м., гаражом площадью 57,1 кв. м и двумя складами на 199,1 кв. м. Все объекты находятся на территории РФ.