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Кабмин 20 мая обсудит исполнение бюджета и реализацию госпрограмм в 2020 году

Правительство также рассмотрит проекты законов об исполнении бюджетов Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования и Пенсионного фонда России

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство России в четверг на заседании обсудит исполнение федерального бюджета за 2020 год. Как сообщает пресс-служба кабмина, проект федерального закона будет рассмотрен для последующего направления в Государственную думу, Совет Федерации и Счетную палату РФ.

Кроме того, в повестке заседания - сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ по итогам минувшего года. Он сформирован по 41 государственной программе.

Правительство также рассмотрит проекты законов об исполнении бюджетов Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования и Пенсионного фонда России в 2020 году.

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