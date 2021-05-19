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Пандемия COVID-19

Узбекистан и РЖД договорились о подготовке к возобновлению сообщения

Председатель правления компании Олег Белозеров заявил, что РЖД готовы участвовать в строительстве железной дороги Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар

ТАШКЕНТ, 19 мая. /ТАСС/. Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и российская компания РЖД договорились совместно подготовиться к поэтапному возобновлению регулярного железнодорожного сообщения. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.

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"Достигнута договоренность о совместной подготовке к поэтапному возобновлению регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Узбекистаном и Россией по мере нормализации эпидемической ситуации", - говорится в сообщении. Регулярное железнодорожное сообщение между странами было приостановлено в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Эта договоренность достигнута на встрече заместителя премьер-министра - министра инвестиций и внешней торговли республики Сардора Умурзакова с российской делегацией во главе с генеральным директором - председателем правления компании РЖД Олегом Белозеровым в Ташкенте.

По информации пресс-службы ведомства, Белозеров заявил, что российская компания готова участвовать в строительстве железной дороги Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар. "Подчеркнуто, что реализация данного проекта, формируя новую архитектуру транспортных коммуникаций в регионе, позволит на 30 процентов сократить временные и стоимостные параметры транспортировки грузов из Восточной и Южной Азии в СНГ и Европу и обратно", - констатировали в министерстве.

Как сообщила пресс-служба, по итогам встречи Минтруд республики и РЖД подписали меморандум о привлечении граждан Узбекистана для работы на железнодорожном строительстве в России.

Теги
УзбекистанРоссияБелозеров, Олег ВалентиновичПандемия COVID-19
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