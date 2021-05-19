Миноритарии Ozon продали около 3% акций компании

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Миноритарные акционеры Ozon продали порядка 5,97 млн депозитарных расписок компании (около 3%) в ходе SPO, говорится в сообщении онлайн-площадки.

"Некоторые миноритарные акционеры продали около 3% акций Ozon после завершения запрета на продажу акций <...> и вступили в новую блокировку на 45 дней в отношении примерно 4% обыкновенных акций Ozon", - говорится в сообщении. Организаторы сделки - Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Имена миноритариев компания не раскрыла. Основные владельцы Ozon по истечении полугодового lock-up после IPO также получили право продавать свои акции. АФК "Система" и Baring Vostok договорились о новой блокировке на 90 дней в отношении примерно 65% акций Ozon в совокупности.

Ozon - российская площадка электронной коммерции, на которой представлено 11 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. Более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. В конце 2020 года компания провела IPO, в ходе которого привлекла $1,2 млрд за вычетом расходов на проведение размещения и комиссии андеррайтеров. На 9 декабря 2020 года в свободном обращении было 18,2% акций.