В Мосгордуме поддержали увеличение расходов бюджета в 2021 году на 191,3 млрд рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы в ходе пленарного заседания столичного парламента в среду поддержали закон об изменении бюджета на 2021 год, согласно которым доходы и расходы столицы увеличатся, а дефицит останется неизменным. Дополнительные доходы планируется направить на строительство поликлиник и метро.

Так, предложенные правительством Москвы поправки изменяют основные характеристики бюджета Москвы на 2021 год: доходная и расходная части увеличиваются на 191,3 млрд рублей. Соответственно, доходы бюджета Москвы в текущем году составят 2,834 трлн рублей, расходы - 3,344 трлн рублей. Планируемый дефицит городского бюджета на 2021 году остается неизменным - 510 млрд рублей.

"Предлагаемое увеличение расходной части бюджета направлено на реализацию приоритетных программ развития социальной и транспортной инфраструктуры. Изменения затрагивают три государственные программы: "Столичное здравоохранение", "Спорт Москвы" и "Развитие транспортной системы". Предлагаемое законопроектом увеличение расходной части бюджета позволит ускорить реализацию важнейших для города инфраструктурных проектов. Из предусмотренных в действующей инвестиционной программе именно эти проекты имеют наибольший мультипликативный эффект для дальнейшего роста экономики города", - сообщила в среду в ходе заседания министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Как уточнил ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, дополнительные средства в результате корректировки бюджета будут направлены, прежде всего, на строительство 17 амбулаторно-поликлинических учреждений в разных районах города в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы, которые должны быть сданы уже в 2022 году. Все новые поликлиники будут соответствовать требованиям программы "Московский стандарт+".

Он уточнил, что благодаря дополнительным ассигнованиям раньше завершится реконструкция футбольного стадиона "Москвич". Сократятся сроки строительства Большой кольцевой линии метрополитена. Начнется строительство Рублево-Архангельской линии на участке от станции "Шелепиха" до станции "Липовая роща".

Кроме того, завершится строительство нового автобусного парка около деревни Красная Пахра. Будет построена транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой улицей, организованы подъезды к новым производственным объектам технополиса "Москва" в промзоне Руднево. Кроме этого, средства будут направлены на развитие железнодорожной инфраструктуры для организации новых линий наземного метро МЦД.