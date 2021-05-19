Увеличение расходов в бюджете Москвы на 2021 год сохранит тарифы на проезд МЦД

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Дополнительные расходы в бюджете Москвы на 2021 год позволят сохранить цены на проезд в поездах МЦД и пригородных электричках. Об этом сообщила ТАСС в среду министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Ранее в среду депутаты Мосгордумы поддержали закон об изменении бюджета на 2021 год, согласно которым доходы и расходы столицы увеличились на 191,3 млрд рублей, а дефицит остался неизменным. Соответственно, доходы бюджета Москвы в текущем году составят 2,834 трлн рублей, расходы - 3,344 трлн рублей, дефицит - 510 млрд рублей.

"5,5 млрд рублей будут направлены на возмещение расходов по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом, что позволит воздержаться от повышения стоимости проезда в поездах МЦД и пригородных электричках", - сообщила Зяббарова.

Она уточнила, что дополнительное финансирование позволит ускорить выполнение строительных работ и обеспечить досрочный запуск пассажирского движения на МЦД-4 "Апрелевка-Железнодорожный", что улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 млн человек, а также качество транспортного сообщения с подмосковными Апрелевкой, Реутовым, Балашихой, Железнодорожным и другими населенными пунктами в этом направлении.

Также по ее словам 4 млрд рублей планируется направить на строительство парка для размещения электробусов и автобусов вблизи деревни Красная Пахра в ТиНАО. В результате этого ввод объекта состоится на два года раньше запланированного срока. Кроме того, 83,6 млрд рублей будут направлены на ускорение выполнения работ на важнейших участках улично-дорожной сети: Северо-Восточной и Юго-Восточной хордах, Южной рокаде, развязке на пересечении МКАД с ул. Липецкой, искусственном сооружении через р. Пехорка для увязки с магистралью "Москва - Нижний Новгород" Северо-Восточной хорды, аварийных путепроводах на Ленинградском шоссе, а также подъездах к новым производственным объектам технополиса "Москва" в промышленной зоне Руднево.