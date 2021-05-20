Около 60 млрд рублей дополнительно выделили в бюджете Москвы для развития метро

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Порядка 60 млрд рублей дополнительно выделили в бюджете Москвы на 2021 год для строительства линий московского метрополитена и электродепо. Об этом сообщила ТАСС в среду министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Ранее в среду депутаты Мосгордумы поддержали закон об изменении бюджета на 2021 год, согласно которым доходы и расходы столицы увеличились на 191,3 млрд рублей, а дефицит остался неизменным. Соответственно, доходы бюджета Москвы в текущем году составят 2,834 трлн рублей, расходы - 3,344 трлн рублей, дефицит - 510 млрд рублей.

"Дополнительные ассигнования в размере 55 млрд рублей планируется направить на приближение сроков окончания строительства Большой кольцевой линии метрополитена, а именно восточного участка от станции метро "Каширская" до станции метро "Нижегородская" и электродепо "Аминьевское", а также на проектирование и строительство новой Рублево-Архангельской линии на участке от станции "Шелепиха" до станции "Липовая Роща", - сказала Зяббарова.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).

Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Введено уже 12 станций БКЛ, 31 декабря 2020 года была открыта станция "Электрозаводская" ("Рубцовская"), 1 апреля текущего года - станции "Народное ополчение" и "Мневники". Завершить тоннелепроходческие работы на строительстве Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируется в сентябре 2021 года.

Рублево-Архангельская линия метро соединит центр столицы и Рублево-Архангельское (район Кунцево). В рамках первого этапа на линии предполагается построить станции с рабочими названиями "Звенигородская", "Карамышевская" ("Проспект Маршала Жукова"), "Бульвар Карбышева", "Живописная", "Строгино", "Липовая роща". На втором этапе, как предполагается, линию продлят еще на две станции - "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". Рублево-Архангельскую линии московского метро планируется ввести в эксплуатацию до 2027 года. В мае этого года должен быть подготовлен к старту работ первый тоннелепроходческий щит, а активное строительство новой линии столичной подземки по плану должно начаться после 2022 года.

Электродепо "Аминьевское" планируется построить в течение ближайших двух лет, для него ведутся работы по освобождению и подготовке территории.