СП: воспроизводство дефицитных ресурсов в РФ с 2018 г. по 2020 г. сократилось почти вдвое

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Уровень воспроизводства дефицитных и стратегических ресурсов в России в период с 2018 г. по 2020 г. сократился почти вдвое - с 63% до 32%, что демонстрирует недостаточно эффективное управление фондом недр. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам оценки эффективности управления государственным фондом недр.

"Анализ показал, что управление государственным фондом недр осуществляется недостаточно эффективно. На это указывает низкий уровень достижения показателей по воспроизводству дефицитных и стратегических ископаемых (32%), недостаточность нормативного регулирования и межведомственного взаимодействия и отсутствие системы управления рисками", - указывается в отчете.

Кроме того, Россия не проводит геологоразведочные работы в отношении 86% дефицитных видов твердых полезных ископаемых (ТПИ), в том числе по 12 из 29 импортируемых видов, отмечают в контрольном ведомстве. К дефицитным ресурсам относят в том числе такие виды полезных ископаемых, как уран, марганец, литий, хром, титан; к стратегическим - нефть, природный газ, медь, никель, олово.

В Счетной палате также указали на потенциальный негативный эффект от увеличения ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд цветных и черных металлов в 3,5 раза. Как отмечают в ведомстве, из-за роста налоговой нагрузки существует риск снижения инвестиционного потенциала предприятий и сокращения объемов геологоразведочных работ за счет частных инвестиций.

"Высокая налоговая нагрузка на недропользование в конечном итоге скажется на снижении доходов федерального бюджета из-за падения спроса на новые месторождения вследствие значительного удорожания их освоения и резкого увеличения стартового размера разового платежа за пользование недрами", - резюмировали в Счетной палате.