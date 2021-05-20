Счетная палата предложила кабмину проработать вопрос финансового положения "Росгеологии"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Счетная палата рекомендовала правительству РФ проработать вопрос финансового-экономического положения холдинга "Росгеология" в связи ухудшением состояния части дочерних обществ холдинга и износом основных производственных фондов, говорится в отчете Счетной палаты по итогам оценки эффективности управления государственным фондом недр.

"Правительству Российской Федерации проработать вопросы финансово-экономического положения АО "Росгеология" в целях принятия необходимых решений по поводу перспектив его дальнейшего развития", - отмечается в отчете.

Там также указывается, что конкурентоспособность холдинга снижается на фоне ухудшения финансово-экономического состояния части дочерних обществ "Росгеологии", существенного износа основных производственных фондов и относительного технологического отставания. Так, согласно отчету Счетной палаты, уровень износа основных производственных фондов холдинга составляет более 70%, наибольший уровень износа у научно-исследовательских судов - от 90% до 100%. "В отсутствие современного флота услуги по сейсморазведке и комплексу морских изысканий, оказываемые АО "Росгеология" на внутреннем и внешних рынках, утрачивают свою конкурентоспособность", - добавили в Счетной палате.

Ранее глава "Росгеологии" Сергей Горьков заявлял ТАСС, что холдингу необходима докапитализация примерно на 25 млрд рублей для инвестирования в новые технологии и оборудование, а также для обновления собственных средств. При этом в отчете Счетной палаты подчеркивается, что окончательное решение о докапитализации "Росгеологии" в правительстве пока не принято.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.