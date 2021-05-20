"Ведомости": Минэнерго расширяет проект по бесплатному подключению газа до 15 регионов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Количество регионов, где население получит возможность бесплатно подвести газ до участка, увеличено до пятнадцати. Об этом сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на данные, полученные из Минэнерго России.

В сентябре в Минэнерго сообщали ТАСС, что в проекте задействованы четыре региона РФ: Тюменская, Курганская, Московская и Челябинская области.

Как сообщают "Ведомости", теперь в эксперименте будут участвовать Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская и Псковская области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский край, а также республики Бурятия и Дагестан. Замминистра энергетики Павел Сорокин раньше объяснял, что бесплатной предлагается сделать проводку газопроводов и внутрипоселковых сетей непосредственно до границы участка.

Точных сроков начала эксперимента в министерстве не называют, но первый этап программы газификации регионов рассчитан на 2021-2022 гг, уточняют "Ведомости".

В Минэнерго газете пояснили, что подведение газа до домовладений далее 200 метров от газопровода будет осуществляться в рамках региональных программ газификации. Органы исполнительной власти регионов обяжут включить в региональные программы негазифицированные улицы в тех населенных пунктах, к которым уже подведен газ, сообщает газета.

Правительство РФ ранее утвердило дорожную карту газификации регионов страны, в нее также включена ускоренная догазификация населенных пунктов на 2021-2022 годы без привлечения средств граждан. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где по состоянию на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети и их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 метров, а объем потребления газа не более 7 кубометров газа в час.