Государственную микрокредитную компанию Чукотки докапитализируют на 50 млн руб

ТАСС, 20 мая. Федеральный бюджет выделит микрокредитной компании Чукотского автономного округа, работающей в регионе по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в этом году дополнительно 50 млн рублей, что позволит выдать бизнесу округа большее количество займов на льготных условиях. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа Дина Иванова.

"Благодаря инициативе губернатора региона Романа Копина, растущий спрос на льготные кредитные ресурсы будет обеспечен докапитализацией фонда микрокредитной компании. На эти цели дополнительно будет направлено 50 млн рублей", - сказала Иванова.

Она уточнила, что с начала года организация выдала субъектам малого и среднего предпринимательства 10 микрозаймов на общую сумму более 30 млн рублей. Заемными средствами на льготных условиях воспользовались предприниматели Анадырского и Чукотского районов, а также городского округа Анадырь, работающие в сферах транспорта, бытовых услуг, розничной торговли и рыбопереработки. В основном спрос на заемные средства под 5% и 1% у бизнеса региона возникает летом, во время навигации.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России, созданный по инициативе президента Владимира Путина. Его главные задачи - улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа к льготному финансированию, совершенствование системы госзакупок и обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами.