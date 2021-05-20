СМИ: на юге Китая завершился монтаж крупнейшей морской нефтяной платформы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 мая. /ТАСС/. Монтаж крупнейшей нефтяной платформы, самостоятельно спроектированной Китаем, завершился в морской акватории у южного побережья страны. Об этом сообщила в четверг газета "Шэньчжэнь жибао".

Речь идет о буровой платформе "Луфэн-14-4", которая возведена в 200 км к юго-востоку от Гонконга. Ее высота достигает 218 м, из которых 145 находятся под водой. Масса платформы составляет 30 тыс. тонн, втрое превышая вес Эйфелевой башни.

Платформа будет введена в эксплуатацию до конца года в акватории Южно-Китайского моря близ устья реки Чжуцзян (Жемчужная), где расположены нефтегазовые месторождения группы "Луфэн". Платформа усилит обеспеченность энергоресурсами динамично развивающийся регион Большого залива, который включает девять городов провинции Гуандун, Гонконг и Макао.

Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация (CNOOC) поставила задачу существенно нарастить объем добычи нефти и газа на морском шельфе в период 14-й пятилетки (2021-2025).