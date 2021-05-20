В Центробанке рассказали о дизайне новой 100-рублевой банкноты

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Крупные контрастные цифры, надписи и рельефные метки появятся на новой 100-рублевой банкноте для определения номиналов незрячими людьми. Об этом рассказал куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев в интервью "Российской газете" , опубликованном в четверг.

По цветовой гамме новая банкнота будет похожа на нынешние 100 рублей, но оттенок выбран другой, передает издание. По размеру новые купюры будут аналогичны нынешнему размеру.

Российские банкноты оригинальны и существенно отличаются от банкнот еврозоны, ответил Алексеев на вопрос газеты о схожести с евро. "Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это - общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами", - добавил он.

Банк России в 2021 - 2025 годах продолжит работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В оформлении модернизированных банкнот, по данным ЦБ, будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения. Выпустить модернизированные банкноты в обращение планируется в период 2022-2025 годов. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей. Банкноты будут появляться постепенно в течение нескольких лет, в обращении будут как старые, так и новые купюры.