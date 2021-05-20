Бизнес просит принять меры по стабилизации цен на металлопродукцию в России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские предприниматели рассчитывают на меры по стабилизации цен на металлопрокат после роста, который они оценивают на уровне 50-80% за последние полгода. Об этом говорится в письме главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

"В ТПП продолжают поступать многочисленные обращения предпринимателей из регионов России в связи с тяжелой ситуацией, обусловленной значительным повышением цен и дефицитом материалов на рынке металлопродукции. Согласно предоставляемым деловым сообществом данным, рост цен на металлопрокат на внутреннем рынке с ноября 2020 года по апрель 2021 года составил 50-80%. При этом в мае 2021 года ожидается дальнейший рост цен в пределах от 8,6% до 12%", - отмечается в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Особые сложности, как считает Катырин, возникают при исполнении обязательств по ранее заключенным государственным и муниципальным контрактам, что "существенно увеличивает риски невыполнения государственных заказов".

"Повышение цен на металлопрокат и дефицит сырья приводят к существенным финансовым издержкам бизнеса, уменьшению мощностей, переводу работников на сокращенную рабочую неделю, повышают риски банкротства производителей металлоконструкций, ставят под угрозу дальнейшее развитие промышленных предприятий, в том числе экспорт готовой продукции. В результате сокращения производственной деятельности снижаются и поступления в бюджетную систему РФ", - указал глава ТПП.

По его словам, предпринимательское сообщество "считает необходимым принять меры по стабилизации цен на металлопрокат и насыщению сырьем внутреннего рынка для удовлетворения потребностей отечественных производителей во всех секторах промышленного производства". Катырин попросил Мантурова проинформировать о мерах, которые министерство планирует реализовать для разрешения сложившейся ситуации и предложил помощь в выработке инициатив.

История вопроса

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства на фоне введения госпрограммы льготной ипотеки по ставке до 6,5%. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.

Цены на металл на территории РФ выросли за март - апрель 2021 года на 20%, сообщал ТАСС президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

В дело включилась ФАС, которая провела соответствующие проверки на рынке металлопродукции. В результате были возбуждены дела против ряда трейдеров, а также самих производителей, таких как ММК, НЛМК и "Северсталь". По мнению службы, они поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката.

Ранее Минпромторг предложил включить железную руду, стальной прокат и ряд другой металлопродукции в список товаров, экспорт которой может быть ограничен при необходимости. Замглавы министерства Виктор Евтухов заявил 19 мая, что ведомство не ждет снижения мировых цен на металлопродукцию до конца осени. При этом он пояснил, что запретительные экспортные пошлины на металл смогут оказать лишь краткосрочное влияние на цены, но грозят остановкой предприятий.