Хабаровский край просит субсидировать внутренние перелеты за счет федерального бюджета

ХАБАРОВСК, 20 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края рассчитывают на субсидирование авиасообщения между населенными пунктами региона из федерального бюджета. Соответствующие предложения направлены в Минтранс РФ, сообщил ТАСС начальник управления организации перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства края Владимир Березовский.

"Считаем необходимым решение вопроса о софинансировании субсидирования внутрирегиональных авиаперевозок за счет средств федерального бюджета. Предложение передано в Министерство транспорта РФ", - сказал Березовский.

"Благодаря субсидиям из краевого бюджета авиатарифы в крае не увеличивались четыре с половиной года, за 2020 год субсидия составила 599,4 млн рублей", - отметил Березовский. Он уточнил, что в регионе организованы сезонные авиаперевозки граждан молодого и пожилого возраста по специальным тарифам вдвое ниже субсидируемых тарифов. За 2020 год льготой воспользовались 1,9 тыс. пассажиров на сумму субсидии 9,5 млн рублей. С прошлого года жителям северных районов положено четыре льготных перелета в год по сниженным тарифам. За прошлый год реализовано 27 тыс. льготных авиабилетов, субсидия из краевого бюджета составила 150,8 млн рублей.

Помимо субсидирования внутрирегиональных перелетов, власти Хабаровского края предлагают сделать продажу льготных билетов из Хабаровска в центральные и западные регионы страны беспрерывной. "Имеющиеся механизмы государственной поддержки обеспечивают доступность для населения воздушных перевозок по внутренним маршрутам с Дальнего Востока. Вместе с тем в реализации мер поддержки большое значение имеет своевременность выделения дополнительных бюджетных ассигнований, так как между прекращением продажи льготных авиабилетов и выделением дополнительных субсидий зачастую проходит очень продолжительный период, что ведет к многочисленным жалобам граждан", - сказал Березовский. Это предложение также направлено в Минтранс РФ.

Хабаровский край имеет очень протяженную территорию, северная часть региона особенно труднодоступна из-за слаборазвитой транспортной инфраструктуры. Сейчас в крае авиаперевозки выполняются на 15 маршрутах, где, как правило, воздушный транспорт не имеет альтернативы. Воздушные суда преодолевают расстояние от 125 до 1 360 км.

Краевая авиакомпания "Хабаровские авиалинии" осуществляет регулярные рейсы на самолетах Ан-24 и Л-410 из Хабаровска в Охотск, Аян, Нелькан, Чумикан, Херпучи, Советскую Гавань, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Богородское, Чегдомын. Авиакомпания "Аврора" выполняет ежедневные полеты из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре на самолетах DHC-8-400. Для сообщения с рядом небольших поселений привлекают вертолеты.