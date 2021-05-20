Роскачество обнаружило дрожжи в четверти исследованных клубничных питьевых йогуртов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Роскачество исследовало клубничные питьевые йогурты и в четверти образцов обнаружило дрожжи. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество исследовало питьевые клубничные йогурты 20 марок, представленные на полках магазинов.

"Замечания к качеству питьевого йогурта в основном связаны с превышением в них дрожжей: нарушения выявлены в 5 из 20 товаров и свидетельствуют о нарушении температурного режима. Это йогурты "Белый город", "Ирбитский", "МясновЪ", "То, что надо!" и "365 дней", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Роскачестве, из-за избытка дрожжей в йогуртах может испортиться вкус, запах и появится газообразование. Для здорового человека дрожжи не опасны, поскольку патогенных микроорганизмов среди дрожжей мало. Однако риск ухудшения самочувствия повышается, если есть проблемы с иммунитетом, добавили в организации.

Там же сообщили о том, что в исследованных йогуртах не выявлены антибиотики (даже в следовых количествах), а содержание крахмала оказалось крайне низким (менее 0,5%). Кроме того, почти никто из производителей не использовал искусственные красители и консерванты (если все же добавки применялись в производстве, то о них заявлено на этикетке). Питьевые йогурты оказались богаты полезными молочнокислыми бактериями, количество которых остается высоким в течение всего срока годности. А заявленные на этикетке полезные бифидобактерии, по данным Роскачества, действительно в йогурте присутствуют.

Содержание фруктов и сахара

В то же время, как сообщили в организации, вопреки рекламе, утверждающей, что йогурт изготовлен из свежих фруктов, никто из производителей их не добавляет - это может привести к порче продукта. Фруктовым наполнителем может быть пюре (варенье), джем, ягодный сок, либо ароматизатор или краситель.

В Роскачестве отметили, что среди питьевых йогуртов, отобранных для экспертизы, совсем без сахара не было ни одного. Однако сахарозы в них оказалось гораздо меньше, чем в ранее исследованных ложковых. В питьевых сахара - от 2,5% до 8,5%, в ложковых - от 4% до 14%.

Следует отметить, что в одном стакане питьевого клубничного йогурта (250 мл) может содержаться от 1 до 6 чайных ложек сахара.

Больше всего сахарозы оказалось в йогуртах "Белый город", "Ростагроэкспорт", "Вкуснотеево" и "365 Дней" (у всех - от 8% до 8,6%). Меньше всего сахарозы у "ВкусВилл" (2,4%), "Эконива" (3,5%) и "Красная цена" (4,2%). "Получается, что диетическим клубничный йогурт все-таки назвать сложно. В целом во фруктово-ягодных йогуртах сахара и углеводов в 2-3 раза больше, чем обычно в продукции без наполнителей", - добавили эксперты.