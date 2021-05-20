"Билайн" внедрит искусственный интеллект в сервис блокировки звонков от мошенников

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Вымпелком" (бренд "Билайн", входит в Veon Ltd.) внедрит искусственный интеллект (ИИ) в сервис по блокировке звонков от мошенников "Кто звонит?". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Билайн" внедряет технологии искусственного интеллекта в сервис "Кто звонит?", который выявляет телефонных мошенников. Это позволит сократить время идентификации и занесения потенциального мошенника в черный список с нескольких суток до минут, а также защитить не только владельцев смартфонов, но и тех, кто пользуется обычным кнопочным телефоном", - сообщили в компании.

Там отметили, что сейчас в основе большинства сервисов по выявлению и предупреждению мошеннических действий лежат так называемые черные списки - постоянно обновляемая база телефонных номеров, куда занесены номера вероятных мошенников. Такие базы составляются на основе анализа поступающих жалоб от людей, которым преступники уже дозвонились, а процесс занесения мошеннических номеров в такие списки, как правило, может занимать до нескольких суток. По данным компании, этим сервисам сложно справиться с практикой подмены номеров, что еще больше уменьшает возможность предупреждения реальных мошеннических действий. В основном такие сервисы рассчитаны на работу на смартфонах.

"Сейчас в коммерческую эксплуатацию запущен продукт Билайна "Кто звонит?", что является первым этапом работы в направлении борьбы с телефонным мошенничеством. Нейросеть, которая будет выявлять мошеннические звонки с требуемой скоростью, сейчас обучается, и в ближайшее время она станет одним из основных инструментов для идентификации мошеннического звонка", - пояснили в компании.