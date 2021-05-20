Мишустин поручил Чернышенко лично разобраться с развитием Долины гейзеров

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы на месте разобраться с развитием туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки в целом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства.

"Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент [РФ Владимир Путин] лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края", - приводит пресс-служба слова главы кабмина.

Мишустин поручил продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами Долины гейзеров с учетом ее статуса особо охраняемой природной территории, а в дальнейшем разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством "и масштабировать этот опыт на другие подобные территории, которых немало на карте России".

Вице-премьеру поручено провести встречу с экологами, инвесторами и представителями туриндустрии, а также руководством Камчатского края для обсуждения развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки. В совещании также примут участие представители Минприроды, Минвостокразвития, Ростуризма, Агентства стратегических инициатив и корпорации "Туризм.РФ".

Кроме того, как сообщила пресс-служба правительства, во время поездки на Дальний Восток Чернышенко должен будет в режиме видеоконференции провести совещание с главами регионов и руководством Минпросвещения "по оценке готовности детских лагерей к старту реализации программы компенсации 50% стоимости путевок для детей, которая запускается с 25 мая текущего года".

На совещании 19 мая Путин отметил, что его несколько задело высказывание Чернышенко о том, что если туристов в Долине гейзеров будет слишком много, то они там "вытопчут все". Глава государства призвал относиться к туристам не как к чужим, "а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться". По словам президента, если работу в Долине гейзеров организовать как следует, то там "ничего не вытопчут".