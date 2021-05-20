"Ъ": ЕЭК с 2022 года может ввести пошлину в 15% на ввоз электромобилей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) не продлит льготы на ввоз электромобилей. ЕЭК подготовила проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза, и этот документ предполагает введение ставки пошлины в 15% для электромобилей с 2022 года, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Ни одна страна из ЕАЭС не поддержала продление нулевой ставки пошлины на ввоз электротранспорта. Обсуждение проекта документа завершится сегодня, 20 мая, сообщает издание, отмечая, что инициативные предложения стран - членов союза о продлении действия ставки в размере 0% в комиссию не поступали.

Для электротранспорта с весны 2020 года пошлина обнулялась сроком до конца этого года из-за скачка курсов нацвалют, отсутствия внутреннего производства, а также для создания стимулов по формированию необходимой инфраструктуры.

В Минпромторг предложения о возобновлении ставки в 0% не поступали, сказали "Коммерсанту" в ведомстве и напомнили, что она была введена по инициативе Белоруссии и применяется временно, поэтому в проекте новой редакции ТН ВЭД ЕАЭС указана действовавшая ранее ставка в 15%. В Минэкономразвития (там готовят концепцию развития электротранспорта в РФ) подтвердили информацию, предоставленную Минпромторгом. В Минпромторге Белоруссии изданию не ответили.

Ассоциация европейского бизнеса считает срок действия льгот недостаточным для формирования значимого объема рынка и предлагает продлить нулевую ставку до 2024 года, следует из обращения ассоциации в Минэкономразвития. Там подчеркивают, что льгота не противоречит планам по локализации в РФ, так как к этому сроку серийную машину планирует выпустить "Камаз".

Введение новой ставки приведет к стагнации рынка электромобилей. Своего массового производства такой техники в России нет, поэтому невозможно развивать это направление и е оправдать инвестиции в развитие инфраструктуры, заявили изданию в Nissan. "Мы опять можем вернуться к ситуации, когда количество электромобилей на дорогах РФ будет увеличиваться в основном за счет б/у автомобилей с не самыми лучшими характеристиками" - сказали в компании.