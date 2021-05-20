"Ведомости": МТС до конца года планирует вывести часть активов в отдельную компанию

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. МТС может до конца 2021 года вывести в отдельную компанию часть своей инфраструктуры, включая мобильную и интернет-сеть, облачные и дата-центры. Об этом в четверг пишет газета "Ведомости" со ссылкой на слова президента МТС Вячеслава Николаева.

"Это даст возможности для ускоренной разработки и запуска массовых сервисов в области умных городов, облачных вычислений, беспилотного транспорта, цифровой медицины и т. д., технологический фундамент под эти задачи есть у МТС", - пояснил изданию Николаев, уточнив что в новую структуру будет также передана МГТС.

О том, кто возглавит новую компанию, президент МТС не сообщил.

Как рассказал "Ведомостям" один из сотрудников компании, рабочее название новой структуры - МТС Web Services. По словам источника, предполагается, что "дочерняя" компания возьмет на себя оказание услуг традиционных видов связи, а сама МТС займется разработкой новых цифровых услуг. "Ведомости" указали, что ранее источники сообщали изданию о планах МТС передать в отдельную компанию около 18 тыс. вышек.

В первом квартале 2021 года группа МТС запустила 4431 базовую станцию в 71 регионе России, в том числе 4369 станций стандарта 4G. За первый квартал 2021 года потребление мобильного интернета на смартфонах в сети МТС выросло на 21% по сравнению с первым кварталом 2020 года, а проникновение смартфонов в сети МТС в первом квартале 2021 года достигло 78,1% против 76,1% в первом квартале 2020 года.