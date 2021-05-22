Выступление Германа Грефа на марафоне "Новое знание". Видеотрансляция завершена

Глава Сбербанка Герман Греф выступил на просветительском марафоне "Новое знание".

Трехдневный марафон проводит общество "Знание" в восьми городах России, в том числе в Москве и Петербурге. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.

В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Всего спикерами марафона выступят, как ожидается, более 150 участников.