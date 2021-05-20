Правительство утвердило балльную систему локализации производства в судостроении

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило балльную систему оценки уровня локализации в судостроении, аналогичную уже действующей в автопроме, сообщила пресс-служба кабмина.

"В России начнет действовать балльная система оценки уровня локализации в судостроительной отрасли. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Принятое решение поможет сформировать гибкую систему оценки уровня локализации, простимулирует процессы импортозамещения и развитие отрасли, рассчитывает кабмин.

Методика позволяет определить, какая продукция может считаться российской - высокий уровень локализации дает судостроителям доступ к инструментам господдержки, в том числе к целевым субсидиям, отмечает правительство.

Как поясняется в сообщении, теперь каждой категории комплектующих будет присваиваться свой балл, при этом его величина определяется пропорционально стоимости и сложности оборудования. "Судостроители в свою очередь могут самостоятельно решить, как скомбинировать детали, чтобы судно получило высокую оценку и было признано российским", - отмечает пресс-служба.

"Постановление предусматривает увеличение требований к локализации по мере роста производства комплектующих. Например, до 30 июня 2023 года для получения господдержки при строительстве судна на воздушной подушке необходимо набрать не менее 1950 баллов, с 1 июля 2023 года - 2200 баллов, с 1 июля 2025 года - 2550 баллов", - говорится в сообщении.

Ранее правительство РФ утвердило введение балльной системы локализации автопрома, внеся соответствующие изменения в постановление 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ".

В апреле 2019 года правительство РФ утвердило изменения в судостроительную часть 719-го постановления, которое определяет, какая продукция может считаться российской. Верфь должна осуществить закладку и сборку корпуса судна из блоков, произведенных в ЕАЭС. При этом масса секций и материалов для корпуса судна, изготовленных в ЕАЭС, должна составлять не менее 50% массы корпуса судна к 2020 году, не менее 70% - к 2022 году и не менее 90% - к 2024 году. Кроме того, отдельным списком прописаны оборудование и механизмы, изготовленные в РФ, с использованием которых должны вестись монтаж и производство.