Документ, содержащий таксономию "зеленых" проектов, внесли в правительство

ЯЛТА, 20 мая. /ТАСС/. Документ, включающий в себя таксономию (классификацию и соотнесение с "зелеными" механизмами финансирования) "зеленых" облигаций РФ, внесен сегодня в правительство РФ, сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов, выступая на конференции.

"Мы создали рабочую группу, куда включили весь банковский сектор, ФОИВы, основных интересантов с точки зрения будущих инвесторов в этой сфере. Тут представлены "Газпром", "Роснефть" и т.д. Мы вместе готовили таксономию "зеленых" облигаций РФ, мы его подготовили и сегодня внесли в правительство", - сказал он.

Торосов также отметил, что дорожная карта инструментов поддержки "зеленого" финансирования будет рассматриваться на следующем заседании рабочей группы. По его словам, основные положения дорожной карты подразумевают поддержку в виде субсидий на верификацию "зеленых" проектов, чтобы сократить издержки для бизнес, также обсуждается возможное сокращение налога на прибыль по купонным облигациям или его обнуление.

Ранее Минэкономразвития в рамках рабочей группы подготовило пакет документов по "зеленому" финансированию, он может быть принят уже в этом году. Пакет документов включает в себя таксономию "зеленых" и переходных проектов, порядок отбора верификаторов, модельную методику верификации и методические рекомендации.