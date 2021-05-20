Суд взыскал с Уральской электронной таможни в пользу Utair более 6 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области взыскал в пользу авиакомпании Utair с Уральской электронной таможни 6,2 млн рублей процентов за нарушение срока возврата излишне взысканных платежей. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью. Взыскать с Уральской электронной таможни в пользу публичного акционерного общества "Авиакомпания Utair сумму процентов за нарушение срока возврата излишне взысканных таможенных платежей в размере 6,2 млн рублей, расходы по уплате государственной пошлины - в размере 54,1 тыс. рублей", - говорится в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Как уточняется в документе, перевозчик обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о взыскании с таможенного органа процентов на сумму излишне взысканных таможенных платежей, начисленных за период с 24 апреля 2019 года по 2 марта 2020 года.

"Довод таможенного органа о неверном определении обществом (Utair) периода начисления процентов за несвоевременный возврат суммы излишне уплаченных таможенных платежей ввиду окончания начисления процентов 19 февраля 2020 года, даты осуществления зачета денежных средств, не основан на нормах права. При таких обстоятельствах законной, обоснованной и подлежащей взысканию с таможенного органа в пользу заявителя является сумма процентов в размере 6,2 млн рублей", - говорится в решении суда.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Utair летает более чем по 140 направлениям в России, из них 75 маршрутов являются уникальными и доступны только пассажирам авиакомпании.