Технология резидента "Сколково" по мониторингу нефтяных скважин прошла сертификацию

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Технология по мониторингу нефтяных скважин компании "Геосплит", резидента фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) прошла сертификацию в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда.

"Методика динамических маркерных промысловых исследований добывающих скважин по технологии компании "Геосплит" рекомендована к применению решением Экспертно-технического совета ГКЗ. <...> Метод геолого-промыслового контроля за добычей и разработкой Geosplit используется для долгосрочного мониторинга профиля и состава притока нефти, газа и воды по стволу добывающих скважин", - говорится в сообщении.

Сертификация технологии, как добавили в фонде, подчеркивает высокую актуальность и практическую значимость динамических маркерных исследований Geosplit как метода промыслово-геофизических исследований горизонтальных, наклонно-направленных и вертикальных добывающих скважин.

Генеральный директор "Геосплита" Александр Каташов отметил, что компания выбрала открытую стратегию работы с экспертным нефтегазовым сообществом - совместно с клиентами и партнерами проводит лабораторные и полевые испытания, приглашает независимых экспертов.

"Результаты экспертизы в ГКЗ совпали с получением компанией статуса сертифицированного производителя в Saudi Aramco (Национальной нефтяной компании Саудовской Аравии). Наши клиенты могут быть уверены, что, используя технологию Geosplit, они получают продукцию и услуги, которые соответствуют высочайшим индустриальным стандартам как в России, так и за рубежом", - цитирует Каташова пресс-служба.

По словам председателя Фонда "Сколково" Аркадия Дворковича, высокотехнологичные решения позволяют повысить эффективность процессов в ключевых секторах экономики России и способствуют достижению национальных целей развития. "Рекомендация ГКЗ - это очередной знак качества, свидетельствующий о признании инновационного решения компании "Геосплит" профессиональным сообществом. Уверен, технология станет еще более востребованной компаниями энергетического сектора не только России, но и стран-партнеров", - отметил Дворкович.