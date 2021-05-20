Ростех намерен увеличить долю на мировом рынке вертолетных двигателей до 20% к 2035 году

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Доля России на мировом рынке двигателей для вертолетной техники составляет от 10 до 12%. Об этом ТАСС в ходе выставки HeliRussia 2021 сообщил заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") Юрий Шмотин.

"На сегодняшний день ОДК представлена на международном рынке вертолетных двигателей двумя типами моторов: ТВ3-117/ ВК-2500 и ТВ7-117В. Доля корпорации в 2019-2020 году составила от 10 до 12% мирового рынка", - проинформировал Шмотин.

По его словам, доля корпорации на мировом рынке моторов для вертолетов будет постепенно увеличиваться. "К 2035 году планируется увеличение доли рынка до 18-20%. Основным триггером роста будут являться вывод на рынок двигателей ВК-650В и 1600В, а также адаптация всего модельного ряда российских вертолетных двигателей к зарубежным платформам на традиционных для ОДК рынках сбыта - странах Юго-Восточной Азии", - добавил генеральный конструктор корпорации.

Как отметил Шмотин, доля вертолетных двигателей в структуре выручки ОДК составляет около 6-9%. "Учитывая, что 95% вертолетного парка государственной авиации используют вертолеты, двигатели для которых до 2015 года производились на Украине, показатель выручки для ОДК не является основным. Обороноспособность государства и поддержание экспортного потенциала российской вертолетной техники на международном рынке является более приоритетной задачей", - подчеркнул генконструктор ОДК.

ОДК является единственным российским производителем двигателей для легких и средних вертолетов.