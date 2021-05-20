Сбербанк планирует запустить новый суперкомпьютер в начале 2022 года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сбербанк к концу лета 2021 года начнет монтаж оборудования для создания нового суперкомпьютера, запуск которого может состояться в начале следующего года. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"К концу лета мы начнем монтаж соответствующего оборудования. Пока сложно сказать, когда мы его запустим. Но, я думаю, начало следующего года - это реальная дата", - сказал он.

По словам главы Сбербанка, загрузка текущего суперкомпьютера "Кристофари" составляет уже 75%, поэтому и было принято решение о создании еще одного устройства. Греф добавил, что новый суперкомпьютер также будет называться "Кристофари", как и его предшественник. При этом оба суперкомпьютера будут работать в одном цикле для повышения производительности.

Ранее Сбербанк и его дочерняя компания SberCloud представили суперкомпьютер "Кристофари". Это единственный российский суперкомпьютер, созданный специально для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Его мощности позволяют обучаться программным моделям, основанным на сложных нейронных сетях, в рекордно короткие сроки. Он предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики - нефтегазовой, электроэнергетике, тяжелой промышленности, медицине, телекоммуникациях, ретейле и финансовом секторе.