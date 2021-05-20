ОДК разрабатывает двигатель для российских беспилотников

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") ведет разработку двигателей для российских беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом ТАСС в ходе выставки HeliRussia 2021 сообщил заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") Юрий Шмотин.

"В рамках научно-исследовательской работы по созданию демонстратора гибридной силовой установки (ГСУ) предусмотрена потенциальная возможность ее применения на легких БЛА, в том числе вертолетного типа", - проинформировал Шмотин.

По его словам, сейчас рассматривается вопрос практического применения технологий новой ГСУ. "По вопросу применения технологий гибридной платформы ведутся переговоры с "Вертолетами России" и "Радар "ММС", - добавил генеральный конструктор ОДК.

Новейшие двигатели разработки ОДК также могут быть применены в составе беспилотников, добавил он. "Разрабатываемые в настоящее время двигатели ВК-650В и ВК-1600В также могут быть применены на БЛА вертолетного типа", - отметил Шмотин.