Проект по производству тракторов в Чувашии победил в конкурсе Минпромторга по СПИК 2.0

ТАСС, 20 мая. Заявка правительства Чувашии и Волжского комбайнового завода (дочернее предприятие концерна "Тракторные заводы") по созданию производства сельскохозяйственных тракторов одержала победу в конкурсе Минпромторга РФ на заключение специнвестконтрактов второго поколения (СПИК 2.0). Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации главы Чувашии.

"СПИК 2.0 - это новый тип специальных инвестиционных контрактов, который ориентирован на формирование технологических компетенций в ключевых направлениях отечественного машиностроения. И мы рады, что именно Чувашская Республика заключила его первой в стране", - цитирует пресс-служба главу региона Олега Николаева по итогам заседания конкурсной комиссии в Минпромторге РФ.

Проект, рассчитанный до 2031 года, предполагает создание производства сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности. Его стоимость оценивается более чем в 2 млрд рублей. На производстве будет создано от 500 до 700 высокопроизводительных рабочих мест.

По словам замглавы Минпромторга РФ Александра Морозова, производство будет рассчитано на выпуск 8 тыс. тракторов в год. "Это больше, чем соответствующий сегмент на российском рынке, что необходимо, я считаю, чтобы иметь соответствующий экспортный потенциал. Особо хотел бы отметить в этой заявке вопросы, связанные с реализацией технологий в области снижения углеродного следа, в том числе водородных технологий", - цитирует пресс-служба Морозова.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, в регионе созданы все необходимые условия для реализации проекта. В прошлом году в Чувашии участники СПИК получили новые налоговые преференции - нулевую ставку по налогу на прибыль и ставку в 0,1% по налогу на имущество. Кроме того, в Чебоксарах введена льготная ставка по земельному налогу в размере 0,1% для участников специнвестконтрактов.

Как отметил генеральный директор концерна "Тракторные заводы" Андрей Водопьянов, при реализации проекта будет использован опыт ряда мировых и российских производителей сельскохозяйственной техники, а также комплектующих изделий.