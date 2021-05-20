Производитель мороженого "Чистая линия" опроверг неготовность производства к маркировке

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Крупнейший производитель мороженого в России "Чистая линия" полностью готов к обязательной маркировке своей продукции, которая начнется для этой категории в России с 1 июня 2021 года. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Наша компания готова к запуску производства с учетом новых требований. Предусмотрев возможные риски, фабрика работает в усиленном режиме, что позволяет накопить резерв продукции до момента запуска всех производственных линий согласно требованиям постановления правительства России. Таким образом, объем поставок в магазины не сократится", - пояснили в компании.

19 мая газета "Коммерсантъ" сообщила, что почти 40% российских производителей мороженого, включая "Чистую линию" и Unilever, могут не успеть организовать маркировку своей продукции к 1 июня из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования.

В свою очередь, руководитель проекта товарной группы "Молоко" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Юлия Кузьмина накануне заявляла, что за несколько недель до старта обязательной маркировки сыров и мороженого в системе "Честный знак" уже зарегистрировано 84% производителей мороженого, а также практически 100% всех производителей сыра.

В течение 2021 года будет поэтапно вводиться обязательная маркировка молочной продукции: с 1 июня - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря - для продукции с меньшим сроком годности. Фермерам, самостоятельно продающим продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 года, рассматривается предложение распространить отсрочку на все крестьянско-фермерские хозяйства.

Маркировка не будет вводиться для молочной продукции массой менее 30 граммов, а также для детского и специального питания.