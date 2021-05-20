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"Сбер" планирует представить первые мобильные игры до конца 2021 года

Конкретная дата пока не называется

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Сбер" в рамках развития нового направления бизнеса планирует представить первые мобильные игры уже до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы Сбербанк Давид Рафаловский.

"Я не готов объявлять конкретную дату <…> Мы откровенно говорим, что это новое направление бизнеса для группы "Сбера". Мы надеемся, что, скорее всего, это произойдет до конца этого года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее "Сбер" объявил об открытии собственного игрового направления - "СберИгры", - которое дополнит индустрию развлечений экосистемы. "СберИгры" станут одним из сегментов индустрии развлечений "Сбера", управление которой обеспечивает его дочерняя структура - компания "Сберинтертеймент".

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