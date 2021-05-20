Нейросеть сможет обобщать отзывы пользователей на "Яндекс.Маркете"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Нейросеть сможет обобщать для краткого пересказа отзывы пользователей на "Яндекс.Маркете". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"На "Яндекс.Маркете" теперь можно смотреть отзывы о товарах, написанные нейросетью по комментариям покупателей на сервисе. Благодаря этому больше не придется тратить время на чтение десятков или даже сотен отзывов пользователей, чтобы составить предварительное мнение о товаре", - говорится в сообщении компании.

Обобщенный отзыв нейросети поможет сразу понять, что больше всего привлекает людей в товаре и стоит ли читать их комментарии о нем. Сейчас "умные отзывы" видны части пользователей, но в ближайшие дни они станут доступны всем.

Умные отзывы состоят из двух частей: подробного комментария о товаре и набора ключевых характеристик, которые чаще всего отмечают пользователи. Составлять отзывы сервису помогает обученная "Яндексом" нейросеть. Она собирает мнения покупателей, находит в них совпадения и на их основе создает обобщенный отзыв.

В первое время умные отзывы будут проверять люди. Они читают и правят тексты нейросети, если в них встречаются языковые ошибки или смысловые неточности. "Яндекс.Маркет" продолжит обучать нейросеть, чтобы она еще лучше понимала пользователей и высказывалась максимально точно.

Умные отзывы можно читать как на сайте, так и в мобильном приложении "Яндекс.Маркета". Сейчас сервис показывает их на 50 тыс. карточек с самыми популярными товарами. В дальнейшем отзывы нейросети появятся во всех карточках товаров. Сейчас в них 14 млн отзывов из 500 млн слов.