SberCloud и GitHub запустят локализованный облачный сервис для российских организаций

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. SberCloud и GitHub планируют запустить локально размещенный и администрируемый на стороне провайдера облачный сервис для использования GitHub корпоративными клиентами в России. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе SberCloud.

Поставщик облачных сервисов компания SberCloud (входит в экосистему "Сбера") и GitHub, ведущая мировая платформа для разработки программного обеспечения, заключили соглашение о сотрудничестве на российском рынке.

"Мы уверены в успехе нашего партнерства с GitHub. Локализация популярного во всем мире сервиса корпоративной разработки и размещение его в облаке SberCloud.Advanced позволит еще большему количеству российских компаний и организаций использовать столь эффективный инструмент при создании бизнес-приложений и сервисов", - приводит пресс-служба слова генерального директора SberCloud Евгения Колбина.

Сервис позволит разрабатывать программное обеспечение с открытым исходным кодом и будет стимулировать развитие инноваций с помощью безопасной облачной среды, размещенной на платформе SberCloud.Advanced.

"Сегодня все больше компаний обращаются к разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом, чтобы стимулировать цифровую трансформацию и повысить конкурентоспособность своего бизнеса. Мы очень рады сотрудничать со SberCloud, чтобы дать возможность бизнесу в России воспользоваться преимуществами сервиса GitHub Enterprise через локально размещенную облачную среду и предоставить им лучшие инструменты для создания безопасного программного обеспечения и быстрого внедрения инноваций", - сказал региональный директор GitHub в регионах Европа, Ближний Восток и Африка (юг) Марко Беркович.