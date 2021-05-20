Эксперты выявили нарушения качества в 90% производимого мороженого в России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Нарушения по качеству, а также по требованиям к потребительской информации выявлены в 90% производимого мороженого в России. Об этом говорится в сообщении общественной организации "Общественная потребительская инициатива".

"90% представленного мороженого на прилавках России не соответствует качеству, а также обязательным требованиям к потребительской информации, следует из результатов мониторинга "Общественной потребительской инициативы", - отмечается в сообщении.

В ходе мониторинга организация изучила результаты экспертиз более 70 наименований мороженого по всей стране, проведенных надзорными органами и Роскачеством. У 90% наименований продукции обнаружены те или иные нарушения, в 20% производимой продукции найдены антибиотики и менее 10% продукции не имеют никаких нареканий. Несоответствия были обнаружены у производителей "Айсберри", "Русский холодъ", "Чистая линия", "Юнилевер", "Мороженое SPAR", "Коровка из Кореновки" и других.

По данным исследования, антибиотики в составе производимого мороженого найдены у семи производителей: АО "Волгомясомолторг" ("Волгоградский пломбир"), АО "Липецкий хладокомбинат" ("Липецкое"), ИП Тарасова Г.Н. ("Сибиркое"), ООО "Айс-групп" для ООО "Десерт Фентези" ("Как было"), ЗАО "Холод" ("Холод"), ООО "Вологодское мороженое" для ООО "ТД "Айсберри", ИП Шибаланская А.А ("Настоящий пломбир"). "В результате исследования установлено, что производители мороженого допускают множество нарушений, среди которых: недостаточная жирность, завышенное или заниженное содержание сухого молочного остатка, наличие в составе крахмала и растительных жиров, наличие в продукте бактерий группы кишечной палочки, заниженный по сравнению с указанным на упаковке вес, а самое главное - наличие в продукции антибиотиков", - говорится в сообщении "Общественной потребительской инициативы".

Меры воздействия на нарушителей

По мнению экспертов, указанные обстоятельства свидетельствуют о масштабной и систематической практике фальсификации мороженого и введении потребителей в заблуждение. "В настоящее время технических решений недостаточно для пресечения подобной практики и предупреждения нарушений. Штрафы в несколько сотен тысяч рублей, конфискация продукции, а также риск административного приостановления деятельности предусмотренные КоАП РФ, не останавливают нарушителей. Объем рынка мороженого в штучном выражении таков, что даже комплексные усилия надзорных органов не позволяют переломить ситуацию. А разветвленная товаропроводящая сеть и обширная география затрудняют изъятие продукции из оборота", - отметил председатель "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов, слова которого приводятся в сообщении.

По его мнению, потребителям необходимо быть максимально внимательными при покупках данной продукции, а со стороны государства назрела объективная необходимость в новых действенных мерах, которые позволят не допустить реализацию опасных товаров гражданам.

"ОПИ уже направило обращения к регуляторам, в котором просит ускорить процесс внедрения маркировки и распространить его на большую номенклатуру молочной продукции", - добавил Павлов.