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Путин поприветствовал участников Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia

Вертолетная отрасль России лидирует на мировых рынках гражданской техники и в ВТС, отметил президент

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XIV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia.

"Проведение выставки и ее весомый международный авторитет убедительно подтверждают, что отечественная вертолетная отрасль укрепляет свои позиции, уверенно сохраняет лидерство на глобальных рынках как в области гражданской техники, так и в сфере военно-технического сотрудничества", - говорится в телеграмме главы государства, текст которой опубликован в четверг на сайте Кремля.

Путин отметил, что из года в год программа выставки становится более насыщенной и объединяет впечатляющее число участников, а также способствует наращиванию конструктивного межотраслевого диалога. Он выразил уверенность, что HeliRussia "продемонстрирует передовые достижения и возможности научно-исследовательских центров, конструкторских и инженерных коллективов из России и зарубежных государств, послужит реализации перспективных проектов и инициатив".

Выставка проходит с 20 по 22 мая в "Крокус Экспо".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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