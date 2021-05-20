Tesla 3 июня начнет выпуск самого быстрого в мире серийного автомобиля

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Производитель электромобилей Tesla 3 июня начнет выпуск автомобилей Model S Plaid. Как сообщил в четверг в своем микроблоге в Twitter глава концерна Илон Маск, автомобиль станет самым быстрым серийным в мире.

"Выпуск Tesla Model S Plaid начнется 3 июня на нашем заводе в Калифорнии. Самая быстрая машина серийного производства со временем разгона до 60 миль в час (около 97 км в час - прим. ТАСС) менее чем за две секунды", - указывается в публикации.

Электрический седан Model S Plaid - обновленная версия автомобиля Model S. При этом в первом квартале текущего года не было произведено ни одного автомобиля этой модели. В третьем квартале 2020 года компания поставила покупателям 15 275 Model S.

Tesla была основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.