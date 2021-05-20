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Стоимость привлечения белорусских строителей в Россию изучат на уровне кабминов двух стран

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что в России существует проблема нехватки рабочей силы в строительстве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Вице-премьер России Марат Хуснуллин и заместитель премьер-министра Белоруссии Анатолий Сивак на встрече в Москве договорились в кратчайшие сроки отработать вопрос стоимости привлечения белорусских специалистов для строительства ключевых объектов в России, сообщается на сайте правительства России.

На встрече Хуснуллин подчеркнул, что в России существует проблема нехватки рабочей силы в строительстве, актуальным является вопрос привлечения трудовых ресурсов на реализацию ключевых строительных проектов, таких как, например, театрально-культурные центры во Владивостоке и Калининграде, космодром Восточный и другие проекты.

"Анатолий Сивак в свою очередь подтвердил заинтересованность белорусской стороны в сотрудничестве в данном вопросе. Стороны договорились в кратчайшие сроки отработать вопрос стоимости привлечения белорусских специалистов", - говорится в сообщении.

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